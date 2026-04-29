aggressione con sassi e spray urticante baby gang rapina coetanei e poi fugge in treno

A Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, tre giovani hanno aggredito altrettanti coetanei usando sassi e spray urticante, per poi rapinarli. Dopo l’episodio, i responsabili sono fuggiti a bordo di un treno. L’evento si è verificato nel pomeriggio del 29 aprile 2026, coinvolgendo ragazzi di età simile e lasciando i testimoni preoccupati per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Casalecchio di Reno (Bologna), 29 aprile 2026 – Aggrediscono con sassi e spray urticante tre coetanei e poi li rapinano. Gli autori di questo folle gesto sono due minorenni di 16 e 17 anni denunciati lo scorso 19 aprile dalla polizia ferroviaria di Bologna. I giovanissimi sono accusati di aver di rapina aggravata in concorso e lesioni personali ai danni di tre ragazzini dello Sri Lanka. Secondo le ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti nella stazione Casalecchio Garibaldi dove i giovani, 16 e 17 anni, insieme ad altri due coetanei, avrebbero prima avvicinato e poi aggredito fisicamente le vittime con spray urticante e sassi, con l’obiettivo di rapinarli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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