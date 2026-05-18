Paura e violenza in via Mazzini | baby gang accerchia e pesta un gruppo di ragazzi Tre finiscono in ospedale I testimoni | Urlavano per il dolore
Nella notte tra sabato e domenica, in via Mazzini, si è verificata una violenta aggressione che ha coinvolto un gruppo di ragazzi. Testimoni riferiscono di aver sentito urla di dolore durante l’evento, mentre tre giovani sono stati trasportati in ospedale a seguito delle ferite riportate. La scena si è svolta in pieno centro, e si tratta dell’ennesimo episodio di violenza urbana che si registra nella città. Nessuna informazione sui responsabili o sulle motivazioni dell’attacco è stata ancora resa nota.
Altra follia in città. Altra rissa. Altra brutale aggressione. È accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi in pieno centro a Parma.In via Mazzini verso mezzanotte alcuni ragazzi sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzini, che hanno usato spray al peperoncino per poi scappare dopo il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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