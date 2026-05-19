Parma rogo notturno in palazzina | 12 intossicati e decine evacuati
Nella notte, un incendio si è sviluppato in una palazzina di Parma, provocando l’intossicazione di dodici persone e lo sgombero di decine di residenti. Le fiamme sono divampate nella camera al primo piano, ma al momento non sono note le cause che hanno innescato il rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. I residenti, circa cinquantasette, sono ancora lontani dal poter rientrare nelle proprie abitazioni.
?? Punti chiave Cosa ha innescato le fiamme nella camera del primo piano? Come faranno i cinquantasette residenti a rientrare nelle proprie case? Perché gli occupanti dell'appartamento non possono ancora rientrare? Chi dovrà gestire l'emergenza abitativa per i cittadini evacuati??? In Breve Incendio partito alle ore 2:00 da camera al primo piano terra in via Spezia. Dodici intossicati da monossido di carbonio inclusi un minore presso ospedale Maggiore. Circa 50 residenti evacuati con as . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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