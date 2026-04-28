Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, un incendio si è sviluppato nelle cantine di un edificio popolare a Forlì, tra via Tre Mori e via Marsala. L’incendio ha portato all’evacuazione di 21 persone e ha provocato cinque feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

? Cosa sapere Incendio nelle cantine di un edificio popolare a Forlì tra il 27 e 28 aprile.. Cinque feriti e 21 residenti evacuati tra via Tre Mori e via Marsala.. Ventuno residenti di Forlì sono stati messi in salvo dalle fiamme che, alle 2:15 di questa notte tra il 27 e il 28 aprile 2026, hanno colpito un edificio di edilizia popolare all’incrocio tra via Tre Mori e via Marsala. Il rogo, partito con violenza dalle cantine dello stabile, ha costretto le squadre dei vigili del fuoco a un intervento massiccio per liberare i piani superiori dal fumo soffocante. Il bilancio della notte rivela che cinque abitanti dell’edificio sono finiti sotto osservazione medica presso la struttura ospedaliera locale dopo essere stati soccorsi dal personale del 118.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, rogo notturno in un palazzo: 21 evacuati e 5 feriti

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