Parisi crociato ko | è già stato operato Ecco per quanto starà fermo
Il difensore della Fiorentina ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita contro la Juventus. È stato già sottoposto a un intervento chirurgico e resterà fuori dal campo per un certo periodo di tempo. La durata dell’assenza non è ancora stata comunicata ufficialmente. L’infortunio si è verificato nel corso del match, senza che ci siano stati altri dettagli specifici sulla dinamica dell’incidente.
Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per il difensore della Fiorentina, che si è infortunato nel match contro la Juve. Stop di 5-6 mesi per lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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