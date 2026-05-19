Parisi crociato ko | è già stato operato Ecco per quanto starà fermo

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore della Fiorentina ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita contro la Juventus. È stato già sottoposto a un intervento chirurgico e resterà fuori dal campo per un certo periodo di tempo. La durata dell’assenza non è ancora stata comunicata ufficialmente. L’infortunio si è verificato nel corso del match, senza che ci siano stati altri dettagli specifici sulla dinamica dell’incidente.

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Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per il difensore della Fiorentina, che si è infortunato nel match contro la Juve. Stop di 5-6 mesi per lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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