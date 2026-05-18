Fiorentina Parisi | lesione del crociato Operato oggi a Roma

Il calciatore della Fiorentina ha subito un infortunio durante la partita contro la Juventus, giocata ieri, 17 maggio 2026. È stato riscontrato che ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi, l’atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Roma. La procedura è stata eseguita con successo. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del recupero o sui possibili tempi di ritorno in campo.

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