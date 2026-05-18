Fiorentina Parisi | lesione del crociato Operato oggi a Roma
Il calciatore della Fiorentina ha subito un infortunio durante la partita contro la Juventus, giocata ieri, 17 maggio 2026. È stato riscontrato che ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi, l’atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Roma. La procedura è stata eseguita con successo. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del recupero o sui possibili tempi di ritorno in campo.
FIRENZE – Dopo l’infortunio rimediato ieri, 17 maggio 2026, nella partita contro la Juventus, il calciatore viola Fabiano Parisi ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La Fiorentina ha comunicato il giocatore è stato operato oggi, 18 maghio, a Roma dal professor Mariani. Ecco la nota della società: “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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