La Fiorentina ha confermato che Fabiano Parisi si è infortunato al legamento crociato anteriore durante la partita contro la Juventus. L'esterno è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Roma, eseguito con esito positivo. La società ha comunicato che l’atleta dovrà affrontare un periodo di riabilitazione prima di poter tornare in campo. La notizia ha portato un’ulteriore nota di preoccupazione tra i tifosi, dopo il successo casalingo contro la squadra avversaria.

Firenze, 18 maggio 2026 - La serata di festa dopo il successo contro la Juventus in casa Fiorentina è stata offuscata dalla preoccupazione per le condizioni di Fabiano Parisi. L’esterno viola si è fermato in seguito a una strattonata di Kelly, terminata con una caduta che aveva fatto temere subito il peggio sia allo staff che ai compagni di squadra. Le immagini dal campo e le reazioni dei giocatori lasciavano già intuire la gravità dell’infortunio. La Fiorentina si è mossa rapidamente organizzando già nelle ore successive tutti gli accertamenti necessari. Stamani Parisi ha raggiunto Roma per sottoporsi alla visita specialistica presso Villa Stuart con il professor Mariani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina: Parisi, confermata la rottura del crociato anteriore. Già operato con successo a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Infortunio Emre Can, pessime notizie per l’ex Juve: rottura del crociato e stagione già conclusa. Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Infortunio Emre Can, l’ex centrocampista della Juventus subisce la rottura del crociato e sarà costretto a un lunghissimo...

Il Tottenham conferma che Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore e salterà la Coppa del Mondo2026-04-27 10:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Confermata la gravità dell'infortunio di Parisi: rottura del crociato. Ora l'operazione. Ecco i tempi di recupero dlvr.it/TSbZPJ #Fiorentina x.com

Parisi, confermata la rottura del crociato anteriore. Già operato con successo a RomaL'esterno della Fiorentina è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento danneggiato. Nei prossimi giorni rientrerà a Firenze. La solidarietà del mondo viola, a cominciare ... lanazione.it

Infortunio Parisi, la conferma ufficiale della Fiorentina: lesione al legamento crociatoConfermato il brutto infortunio rimediato da Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina che ieri ha dovuto abbandonare il campo nel corso della partita sul campo della Juventus. tuttomercatoweb.com