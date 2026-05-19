Parco Appio riapre | cibo musica e natura

Da ezrome.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco Appio riapre le sue porte per la stagione estiva, offrendo un’ampia gamma di attività. All’interno si possono trovare spazi dedicati alla ristorazione, con punti di ristoro e locali di cocktail, oltre a musica dal vivo e eventi culturali programmati durante tutto il periodo. La riapertura segna l’inizio di un calendario di iniziative pensate per il pubblico, con l’obiettivo di valorizzare le aree verdi e le attività all’aperto. La gestione ha comunicato ufficialmente l’apertura delle strutture e l’avvio degli eventi.

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Cosa: Riapertura della stagione estiva con un’offerta integrata di ristorazione, mixology, musica dal vivo ed eventi culturali.. Dove e Quando: A Roma, in via dell’Almone 105. Dal 1° giugno a settembre, aperto tutti i giorni.. Perché: Per vivere un’esperienza di aggregazione completa in uno spazio urbano rigenerato, capace di attrarre fino a 90.000 presenze stagionali.. La capitale si prepara a vivere una nuova, intensa estate all’insegna della socialità e della riqualificazione urbana. A partire dal primo giugno, riaprono ufficialmente i cancelli di Parco Appio, il vasto polmone verde romano che negli ultimi anni ha saputo rivoluzionare il concetto di intrattenimento estivo cittadino. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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