Parco Appio riapre | cibo musica e natura

Il Parco Appio riapre le sue porte per la stagione estiva, offrendo un’ampia gamma di attività. All’interno si possono trovare spazi dedicati alla ristorazione, con punti di ristoro e locali di cocktail, oltre a musica dal vivo e eventi culturali programmati durante tutto il periodo. La riapertura segna l’inizio di un calendario di iniziative pensate per il pubblico, con l’obiettivo di valorizzare le aree verdi e le attività all’aperto. La gestione ha comunicato ufficialmente l’apertura delle strutture e l’avvio degli eventi.

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