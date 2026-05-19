Parco Appio riapre | cibo musica e natura
Il Parco Appio riapre le sue porte per la stagione estiva, offrendo un’ampia gamma di attività. All’interno si possono trovare spazi dedicati alla ristorazione, con punti di ristoro e locali di cocktail, oltre a musica dal vivo e eventi culturali programmati durante tutto il periodo. La riapertura segna l’inizio di un calendario di iniziative pensate per il pubblico, con l’obiettivo di valorizzare le aree verdi e le attività all’aperto. La gestione ha comunicato ufficialmente l’apertura delle strutture e l’avvio degli eventi.
Cosa: Riapertura della stagione estiva con un’offerta integrata di ristorazione, mixology, musica dal vivo ed eventi culturali.. Dove e Quando: A Roma, in via dell’Almone 105. Dal 1° giugno a settembre, aperto tutti i giorni.. Perché: Per vivere un’esperienza di aggregazione completa in uno spazio urbano rigenerato, capace di attrarre fino a 90.000 presenze stagionali.. La capitale si prepara a vivere una nuova, intensa estate all’insegna della socialità e della riqualificazione urbana. A partire dal primo giugno, riaprono ufficialmente i cancelli di Parco Appio, il vasto polmone verde romano che negli ultimi anni ha saputo rivoluzionare il concetto di intrattenimento estivo cittadino. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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