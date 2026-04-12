Ischia | riapre La Mortella un viaggio tra natura e musica per

I Giardini La Mortella a Ischia hanno riaperto dopo la pausa invernale, segnando l'inizio di una nuova stagione. La riapertura è dedicata alla memoria di Lady Susana Walton, nata nel 1926 e deceduta nel 2010 a Forio. Il giardino combina elementi di natura e musica, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e culturale. La struttura si prepara ad accogliere i visitatori con un programma ricco di eventi e iniziative.

I Giardini La Mortella a Ischia riaprono ufficialmente dopo la pausa invernale, inaugurando una stagione dedicata alla memoria di Lady Susana Walton, nata nel 1926 e scomparsa a Forio nel 2010. Il centenario della fondatrice attiva un programma culturale che collega l’isola al Regno Unito, celebrando un patrimonio botanico e musicale di rilevanza internazionale. Il sito, situato ai piedi del monte Zaro, rappresenta un caso esemplare di trasformazione del territorio. A partire dagli anni Cinquanta, la visione di Lady Walton ha permesso di convertire una distesa di lava in un ecosistema complesso che oggi ospita oltre 3.000 specie vegetali rare ed esotiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ischia: riapre La Mortella, un viaggio tra natura e musica per Pasqua a Montepulciano. Fra arte, musica e natura. Riapre la torre del ComuneLa Pasqua a Montepulciano offre l’occasione per trascorrere del tempo tra arte, musica e natura, con iniziative nei palazzi del centro storico ed... Leggi anche: Ca’ Vendalis riapre per la stagione 2026 tra vino, cucina e natura nei Colli Euganei