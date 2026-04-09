Il comune mette in vendita i box auto nel parcheggio di piazzale Curiel
Il Comune di Riccione ha avviato una procedura di trattativa diretta per vendere i box auto, i ripostigli e il suolo relativo all'area del parcheggio multipiano interrato di Piazzale Curiel. La decisione riguarda esclusivamente gli spazi all’interno del parcheggio stesso, senza coinvolgere altre aree o proprietà comunali. La vendita si rivolge a potenziali acquirenti interessati a questi spazi, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione.
L’amministrazione comunale di Riccione ha dato ufficialmente il via a una nuova procedura di trattativa diretta per l'alienazione della proprietà del suolo relativa ai posti auto, box e ripostigli situati all'interno del parcheggio multipiano interrato “Piazzale Curiel”. L’operazione si pone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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