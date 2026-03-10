Manca un mese all' accensione delle telecamere Ztl | tutto quello che c' è da sapere

A un mese dall’attivazione delle telecamere per la Ztl, il Comune di Udine ha annunciato che il sistema sarà presto operativo. La città si prepara a implementare le nuove misure di controllo del traffico nel centro storico, con l’obiettivo di gestire meglio gli accessi e migliorare la viabilità. Sono state comunicate le date e le modalità di funzionamento del sistema.

Il Comune ha previsto tre mesi di transizione con notifiche degli accessi non autorizzati, ma senza multe. Da luglio al via l’assetto finale Il Comune di Udine avvia una nuova fase nel percorso di regolamentazione del traffico nel cuore della città. Lunedì mattina è iniziata l’installazione, in prossimità dei sei varchi tramite i quali si accede alla Zona a traffico limitato, della nuova segnaletica dedicata. I “totem” segnaleranno lo stato del controllo elettronico agli accessi, tramite un pannello luminoso. I dispositivi indicheranno la Ztl interessata e lo stato di attivazione del varco. Sulle tabelle poi saranno indicate tutte le informazioni utili per gli utenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Milano-Cortina, un mese al via Tutto quello che c’è da sapere

Riforma Nordio e separazione delle carriere: cosa potrebbe cambiare? Tutto quello che c’è da sapereÈ ufficiale: il Governo ha già disposto la data in cui si andrà a votare per la riforma sulla Giustizia.

Contenuti e approfondimenti su Manca un mese all'accensione delle...

Temi più discussi: Debutta il primo festival pianistico di Venezia; Mirabilandia, al via stagione 2026, divertimento riparte in grande stile; Messina, scatta l’operazione Nissa. La vittoria manca da più di un mese; Spiagge Sarzana, il Comune prepara il ricorso al Consiglio di Stato.

Un mese senza Loriano Bagnoli. Ricordi e aneddoti dei dipendenti: Ci manca come manca un babboUn mese senza di lui. Un mese di mancanza, un mese di se ci fosse stato Loriano sussurrato piano, tra i corridoi e la mensa della Sammontana. Un mese di ricordi e aneddoti scambiati tra un turno e l ... lanazione.it

Cagliari, Belotti: Manca un mese al mio rientro. Il Como sta facendo un lavoro straordinarioAndrea Belotti, dopo aver assistito dalla tribuna ed aver esultato con forza al gol di Esposito, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della sconfitta casalinga del suo Cagliari per 1-2 contr ... msn.com

Barbara D'Urso manca alla nostra tv Negli anni, Carmelita è stata protagonista indiscussa dei programmi più seguiti dagli italiani.. Cosa accadrà nel suo futuro - facebook.com facebook

Nella domenica delle sciagure, manca un calcio di rigore alla #ASRoma : al 73’ Malinovskji si oppone con tutte e due le braccia fuori dalla figura al tiro di #Konè #Colombo è piazzatissimo ma lascia giocare e il Var #Mazzoleni ( una garanzia) non interviene. x.com