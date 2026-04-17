Sabato 9 aprile si è svolta al Pegaso Meeting di Firenze una giornata ricca di gare di livello internazionale, con alcuni dei nomi più noti dell’atletica leggera. Tra gli atleti presenti figurano campioni provenienti da diverse nazioni, impegnati in competizioni di velocità, ostacoli e mezzofondo. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso, attirando appassionati e addetti ai lavori per le sfide e i risultati ottenuti sul campo.

Firenze, 17 aprile 2026 – Continua il felice connubio tra la grande atletica e Firenze. Sabato 9 maggio, infatti, si terrà il Pegaso Meeting che ha già in programma la presenza di varie star a partire dagli azzurri Nadia Battocletti (primatista italiana sui 5000 e 10000, allo stadio Ridolfi di Firenze sulla distanza dei 1500 metri) e il campione di casa Leonardo Fabbri (primatista italiano di getto del peso). Il meeting è la tappa fiorentina tappa del World Athletics Continental Tour Challenger. Tra le protagoniste più attese le mezzofondiste britanniche Jemma Reekie e Shaikira King, impegnate entrambe sugli 800 metri in una sfida tra una veterana e un giovanissimo talento emergente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica, parata di stelle al Pegaso Meeting: da Battocletti a Simbine, da Fabbri a Reekie

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