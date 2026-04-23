Iran Papa Leone XIV | Non posso essere a favore della guerra

Il Papa ha dichiarato di non poter sostenere la guerra, affermando che come leader spirituale non può essere favorevole a conflitti armati. Ha invitato tutte le persone a impegnarsi in sforzi volti a trovare soluzioni che promuovano una cultura di pace, evitando l’odio e le divisioni. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente, senza riferimenti a specifici eventi o contesti militari.

(Adnkronos) – "Come Chiesa come pastore, non posso essere a favore della guerra. E vorrei incoraggiare tutti a fare gli sforzi per cercare risposte che vengono da una cultura di pace e non di odio e divisione". Papa Leone XIV si esprime così sul volo di ritorno dalla Guinea, come riportano i media vaticani. Il Pontefice nei giorni scorsi è stato criticato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il numero 1 della Casa Bianca ha attribuito a Leone XIV un atteggiamento 'soft' nei confronti dell'Iran. "Vorrei cominciare a dire che bisogna promuovere un nuovo atteggiamento e una cultura per la pace. Tante volte -ha osservato – quando valutiamo certe situazioni, subito la risposta è che bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Conferenza stampa completa di Papa Leone sul volo di ritorno dall’Africa

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