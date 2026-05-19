A Bollengo, oggi, una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita dall’auto del padre. La tragedia si è verificata mentre la bambina doveva essere accompagnata all’asilo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente, che ha sconvolto la comunità locale. La famiglia della bambina è sotto shock, e le autorità stanno valutando le prossime azioni da intraprendere.

Torino, 19 maggio 2026 – Una bambina di due anni è morta oggi a Bollengo dopo essere stata travolta dall’auto del padre. Una svista, un momento di distrazione dalle conseguenze tragiche: è ancora da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita alla piccola. Ma stando ai primi accertamenti si sarebbe trattato di una fatalità. È successo tutto questa mattina presto. Da quanto emerso finora l’uomo doveva portare la figlia all’asilo nido: stava facendo manovra con l'auto all'interno del cortile di casa quando all'improvviso la bimba sarebbe sfuggita al controllo degli adulti presenti, finendo sotto la macchina. Subito soccorsa la bambina è stata trasportata all’ospedale di Ivrea, ma le sue condizioni erano irreparabilmente compromesse e il suo cuoricino ha smesso di battere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papà investe e uccide la figlia di due anni, tragedia a Bollengo: doveva accompagnarla all’asilo

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