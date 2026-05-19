Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Bollengo, dove una bambina di due anni è stata investita dall’auto guidata dal padre. La vittima, che doveva essere accompagnata all’asilo, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta attualmente indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica di quanto accaduto. La famiglia è sotto shock per quanto successo.

Torino, 19 maggio 2026 – Una bambina di due anni è morta oggi a Bollengo dopo essere stata travolta dall’auto del padre. Forse una svista, un momento di distrazione dalle conseguenze tragiche: è ancora da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita alla piccola. Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di una fatalità. È successo tutto questa mattina presto. Da quanto emerso finora l’uomo doveva portare la figlia all’asilo nido: stava facendo manovra con l'auto all'interno del cortile di casa quando all'improvviso la bimba sarebbe sfuggita al controllo degli adulti presenti, finendo sotto la macchina. Subito soccorsa la bambina è stata trasportata all’ospedale di Ivrea, ma le sue condizioni erano irreparabilmente compromesse e il suo cuoricino ha smesso di battere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Investe e uccide la figlia di due anni, tragedia a Bollengo: doveva accompagnarla all’asilo

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