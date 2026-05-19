Paolo Savoldelli analizza la cronometro del Giro d’Italia dominata da Filippo Ganna

Nella seconda settimana del Giro d’Italia 2026, si è svolta una cronometro che ha visto la vittoria di Filippo Ganna. La gara è stata seguita da un approfondimento in diretta con gli interventi di Gian Luca Giardini e di Paolo Savoldelli, ex ciclista professionista. Durante l’evento, Savoldelli ha analizzato le fasi della prova e le prestazioni del campione italiano, senza esprimere opinioni personali o giudizi. La cronometro si è conclusa con un risultato che ha influenzato la classifica generale.

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