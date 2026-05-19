Paolo Savoldelli analizza la cronometro del Giro d’Italia dominata da Filippo Ganna
Nella seconda settimana del Giro d’Italia 2026, si è svolta una cronometro che ha visto la vittoria di Filippo Ganna. La gara è stata seguita da un approfondimento in diretta con gli interventi di Gian Luca Giardini e di Paolo Savoldelli, ex ciclista professionista. Durante l’evento, Savoldelli ha analizzato le fasi della prova e le prestazioni del campione italiano, senza esprimere opinioni personali o giudizi. La cronometro si è conclusa con un risultato che ha influenzato la classifica generale.
Seconda settimana del Giro d’Italia 2026 al via e nuova puntata di Bike Today con Gian Luca Giardini e uno speciale ospite: Paolo Savoldelli. Protagonista della decima tappa è la cronometro individuale da Viareggio a Massa, dove Filippo Ganna domina nella sua specialità e conquista una splendida vittoria, regalando all’Italia il secondo successo in questa Corsa Rosa. Prestazione impressionante del campione italiano, che rifila distacchi importanti a tutti. Alle sue spalle grande prova di Thymen Arensman, che guadagna terreno prezioso in classifica generale e rilancia le sue ambizioni. Resta in Maglia Rosa Afonso Eulálio, con la generale ancora apertissima in vista delle grandi tappe di montagna. 🔗 Leggi su Oasport.it
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