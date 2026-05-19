Giro d’Italia 2026 Filippo Ganna vince la cronometro a Massa | sfreccia davanti a un pubblico festante

Filippo Ganna si è aggiudicato la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 42 chilometri che si è svolta tra Viareggio e Massa. La sua performance ha portato alla vittoria, davanti a un pubblico numeroso e festante lungo il percorso. La tappa si è conclusa con Ganna che ha attraversato il traguardo in prima posizione, confermando la sua abilità nelle prove contro il tempo. La cronometro ha rappresentato una delle tappe cruciali di questa edizione della corsa a tappe.

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