Giro d’Italia 2026 Filippo Ganna vince la cronometro a Massa | sfreccia davanti a un pubblico festante
Filippo Ganna si è aggiudicato la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 42 chilometri che si è svolta tra Viareggio e Massa. La sua performance ha portato alla vittoria, davanti a un pubblico numeroso e festante lungo il percorso. La tappa si è conclusa con Ganna che ha attraversato il traguardo in prima posizione, confermando la sua abilità nelle prove contro il tempo. La cronometro ha rappresentato una delle tappe cruciali di questa edizione della corsa a tappe.
Filippo Ganna vince la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale di 42 chilometri con partenza da Viareggio e arrivo a Massa. Il piemontese della Ineos, che eguaglia Eddy Merckx con sette successi a cronometro nella corsa rosa, si impone con il tempo di 45’53” davanti all’olandese e compagno di squadra Thymen Arensman, staccato di 1’54” e al francese Remi Cavagna, arrivato a 1’59”. Il portoghese Afonso Eulaio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa con 27? di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), giunto 13° a 3? da Ganna. Terzo Arensman a 1’57”. Domani undicesima frazione, la Porcari-Chiavari di 195 km. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Giro d'Italia 2026 - Filippo Ganna : From today, a new Giro d'Italia starts for me
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