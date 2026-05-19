Paolo Porro vestirà il biancorosso fino al 2029
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha comunicato che il palleggiatore Paolo Porro ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino al 2029. La società ha confermato la propria intenzione di mantenere il giocatore nel roster per diversi anni. La firma è arrivata dopo un accordo tra le parti, senza indicazioni su eventuali clausole o dettagli economici. Porro continuerà a indossare la maglia biancorossa nelle prossime stagioni.
Un legame che si rafforza, una storia che continua. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è lieta di annunciare che il palleggiatore Paolo Porro vestirà la maglia biancorossa fino al 2029.Il prolungamento del legame tra il giocatore e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato siglato, nei giorni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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