Paolo Porro vestirà il biancorosso fino al 2029

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha comunicato che il palleggiatore Paolo Porro ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino al 2029. La società ha confermato la propria intenzione di mantenere il giocatore nel roster per diversi anni. La firma è arrivata dopo un accordo tra le parti, senza indicazioni su eventuali clausole o dettagli economici. Porro continuerà a indossare la maglia biancorossa nelle prossime stagioni.

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