Il centrocampista slovacco sta discutendo il prolungamento del contratto con il Napoli, che prevederebbe la firma fino al 2029. La società partenopea sta lavorando per definire gli accordi e ha avviato i negoziati con l’entourage del giocatore. La trattativa riguarda la volontà di entrambe le parti di continuare insieme, con l’obiettivo di formalizzare il rinnovo nei prossimi mesi.

Il Napoli comincia a mettere ordine anche sul fronte dei rinnovi. E tra i dossier più importanti c’è quello che riguarda il centrocampo. La sensazione, in questa fase, è che il club voglia tenersi stretto Stanislav Lobotka, considerato ancora un riferimento tecnico fondamentale per il presente e per il futuro della squadra. Il regista slovacco ha il contratto in scadenza nel 2027, con un’opzione che può portarlo fino al 2028. Ma l’idea del Napoli sarebbe quella di andare ancora oltre, allungando il rapporto fino al 2029. La volontà del giocatore, in questo senso, viene considerata un fattore decisivo. Lobotka non avrebbe intenzione di lasciare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lobotka verso il rinnovo col Napoli fino al 2029

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