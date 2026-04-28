Marco Sai chi era Pannella? Il leader radicale raccontato in un video podcast

Il podcast dedicato a Marco, disponibile dal 29 aprile su varie piattaforme tra cui il sito del Sole 24 Ore e Radio 24, approfondisce la figura di Pannella, leader storico del movimento radicale. Il video podcast presenta testimonianze e immagini d’archivio per ricostruire la vita e le battaglie del personaggio politico. La produzione si rivolge a chi desidera conoscere meglio la figura di Pannella attraverso contenuti audio e video.

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, storico leader radicale e figura centrale della storia politica e civile italiana, esce sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le piattaforme audio, da mercoledì 29 aprile il video podcast “Marco. Sai chi era Pannella?”, un progetto in quattro episodi ideato e condotto da Daniele Bellasio, vicedirettore del Sole 24 Ore, e Simone Spetia, voce di 24 Mattino su Radio 24, con la partecipazione di Sergio Rovasio, storico esponente radicale e per molti anni segretario personale di Pannella. Il video podcast propone un racconto profondo e articolato di Marco Pannella,...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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