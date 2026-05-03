Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona il no dei condomini blocca il ricordo del leader radicale

A Roma, i condomini di piazza Navona hanno deciso di non approvare l'installazione di una targa in memoria di Marco Pannella. La richiesta era stata avanzata per commemorare il leader radicale, ma il progetto è stato bloccato dalla volontà dei residenti. La questione ha suscitato discussioni tra chi sostiene l'iniziativa e chi preferisce rispettare la decisione dei condomini.

A quasi dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, avvenuta il 19 maggio 2016, l’iniziativa per dedicargli una targa commemorativa a piazza Navona si scontra con il rifiuto dei privati. I condomini di un palazzo nella storica piazza, luogo simbolo delle battaglie civili del leader radicale, hanno risposto con un secco no alla proposta di installare il marmo in sua memoria nell’androne dell’edificio. Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona Il piano B per onorare il leader dei Radicali Gli eventi per il decennale della morte Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona L’iniziativa, lanciata circa dieci giorni fa dalle pagine di 7 del Corriere della Sera da Francesco Rutelli, aveva ricevuto il sostegno immediato della compagna storica Mirella Parachini e di una vasta rete di personalità trasversali.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona, il no dei condomini blocca il ricordo del leader radicale Notizie correlate Piazza Navona: proposta targa per Pannella unisce politici opposti? Cosa scoprirai Chi sono i politici opposti che hanno firmato l'appello? Perché la scelta di Piazza Navona è legata a una vittoria storica? Quali... Mirella Parachini, compagna di Pannella: «Adesioni trasversali per una targa a piazza Navona»«Quella di intitolare una targa a piazza Navona a Marco Pannella è un’iniziativa che ha subito raccolto adesioni trasversali e che confido arrivi in... Tutti gli aggiornamenti Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona, il no dei condomini blocca il ricordo del leader radicaleControversia a Roma per la targa in memoria di Marco Pannella: i condomini di piazza Navona rifiutano l'installazione. Si valutano alcune alternative ... virgilio.it «Non vogliamo quella targa»: la battaglia in piazza Navona per il ricordo di PannellaUna targa per Marco Pannella? Anche no, grazie, la risposta secca dei condomini di un palazzo di piazza Navona. E la storia si ripete. Difficile capire perché ci si debba opporre all’idea di avere nel ... roma.corriere.it