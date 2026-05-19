Un nuovo rapporto promosso dall'Organizzazione mondiale della sanità avverte che il mondo non sarebbe in grado di gestire efficacemente una nuova pandemia. Secondo il documento, le divisioni tra i paesi ostacolano la cooperazione internazionale necessaria per rispondere a emergenze sanitarie di vasta portata. Il rapporto evidenzia come le differenze nelle risorse e nelle strategie di risposta contribuiscano alla vulnerabilità globale. La pandemia ha messo in luce le fragilità delle strutture di salute pubblica in molte nazioni.

Dieci anni dopo l’epidemia di Ebola in Africa e sei anni dopo la pandemia di Covid, il mondo continua a non essere pronto ad affrontare una nuova emergenza sanitaria globale. È questo l’allarme lanciato dal Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), organismo promosso dall’Oms e dal Gruppo Banca mondiale, secondo cui il rischio pandemico cresce più velocemente degli investimenti destinati alla prevenzione. "Il mondo non è più al sicuro" Cosa dice il report di Gpmb promosso dall'Oms Perché il sistema è più fragile Effetti su salute, economia e politica “Il mondo non è più al sicuro” In un report presentato alla 79esima Assemblea mondiale della sanità, gli esperti parlano di un pianeta “non più al sicuro”, segnato da divisioni geopolitiche, sistemi sanitari fragili e accesso ancora diseguale a vaccini e cure. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pandemia minaccia dell'umanità, cosa dice il report di Gpmb promosso dall'Oms: "Il mondo non è più al sicuro"

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