Le famiglie di virus monitorate dall' Oms per evitare una nuova pandemia con un occhio al patogeno X

Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente diverse famiglie di virus per prevenire eventuali nuove epidemie, tra cui un possibile patogeno X. Recentemente, si è verificato un focolaio di hantavirus del ceppo Andes a bordo di una nave, causando l’attivazione di misure di contenimento mai viste negli ultimi anni. La situazione ha richiesto interventi immediati e specifici per limitare la diffusione del virus.

Il recente focolaio di hantavirus del ceppo Andes scoppiato sulla nave Mv Hondius ha fatto scattare procedure di contenimento che non si vedevano da anni. Quarantena, isolamento fiduciario, contagi, sono termini tornati d'attualità. Al di là della naturale preoccupazione per una malattia che ha.🔗 Leggi su Today.it

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