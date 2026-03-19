Secondo il World Happiness Report, la Finlandia si conferma il paese più felice al mondo. Tuttavia, il rapporto evidenzia come l’uso intenso dei social media abbia un impatto negativo sul benessere, specialmente tra i giovani. Le ragazze adolescenti nei Paesi anglofoni e in Europa occidentale risultano particolarmente colpite da questa tendenza.

Home > Salute > La qualità della vita tra gli under 25 negli Usa, in Canada, Australia e Nuova Zelanda sono diminuite nell’ultimo decennio L’uso intenso dei social media contribuisce a un netto calo del benessere tra i giovani, con effetti particolarmente preoccupanti nelle ragazze adolescenti nei Paesi anglofoni e nell’Europa occidentale. E’ quanto emerge dal World Happiness Report 2026, rapporto annuale che misura il livello di felicità e benessere nei diversi Paesi del mondo. Il rapporto annuale, pubblicato dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford, ha inoltre rilevato che la Finlandia è il Paese più felice al mondo per il nono anno consecutivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - World Happiness Report, la Finlandia è il Paese più felice al mondo: ecco perché dipende dall’uso dei social

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Perché la Finlandia è il paese più felice al mondo

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