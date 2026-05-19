I carabinieri del comando provinciale di Bergamo stanno cercando di localizzare la testa di una persona scomparsa utilizzando due cani addestrati a rilevare resti umani. La ricerca si sta concentrando in un'area di Strozza, in provincia di Bergamo, dove sono stati trovati alcuni resti. Le operazioni sono ancora in corso e coinvolgono le forze dell'ordine per approfondire le verifiche e raccogliere eventuali tracce utili. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui dettagli dell’indagine.

Strozza (Bergamo) – Sono state individuate dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo alcune aree rurali in cui potrebbe essere trovarsi la testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, nella Bergamasca, dove qualcuno ha profanato la salma. https:www.ilgiorno.itbergamocronacapamela-genini-indagini-w57cy2w7 L’indagato. Per il vilipendio del cadavere è indagato dalla Procura di Bergamo un amico di Pamela, Francesco Dolci, e nelle scorse settimane è in casa sua e nelle proprietà della sua famiglia che gli investigatori avevano cercato la testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, la svolta: si cerca la testa con due cani addestrati a trovare resti di corpi umani

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Pamela Genini, chi ha profanato la sua bara - 1mattina News 17/04/2026

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