Profanazione del cadavere di Pamela Genini le ricerche della testa proseguono | risentito l' ex fidanzato

Le forze dell’ordine proseguono le ricerche della testa di Pamela Genini, la donna uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dal suo ex fidanzato. I resti, trafugati dal cimitero di Strozza, sono ancora al centro delle indagini. L’ex compagno, ascoltato in quanto risentito, ha collaborato con gli investigatori, che continuano a lavorare per ricostruire le circostanze della profanazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica.