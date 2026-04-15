Profanazione del cadavere di Pamela Genini le ricerche della testa proseguono | risentito l' ex fidanzato
Le forze dell’ordine proseguono le ricerche della testa di Pamela Genini, la donna uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dal suo ex fidanzato. I resti, trafugati dal cimitero di Strozza, sono ancora al centro delle indagini. L’ex compagno, ascoltato in quanto risentito, ha collaborato con gli investigatori, che continuano a lavorare per ricostruire le circostanze della profanazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica.
Continua la ricerca dei resti di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dal fidanzato, trafugati dal cimitero dov'era stata seppellita a Strozza (Bergamo). Dal feretro, riaperto per un programmato spostamento della salma, è emersa una verità inquietante: qualcuno ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Pamela Genini, la Procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa: mistero sulla profanazioneIndagini a tutto campo sul trafugamento della salma di Pamela Genini, il cui movente rimane un giallo.
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