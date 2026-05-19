Pamela Genini in corso le ricerche della testa in aree rurali

Le autorità stanno attualmente conducendo ricerche nella zona rurale per trovare la testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno. La stessa persona è accusata di aver profanato la tomba e di aver danneggiato il cadavere. La donna era stata vittima di un crimine che ha suscitato grande attenzione, e le operazioni di ricerca sono in corso per ritrovare i resti. La procura ha confermato che le indagini sono in pieno svolgimento.

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Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e il cui cadavere è stato vilipeso. Da oggi, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, con il supporto di personale specializzato del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, ha in corso l’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo nell’ambito delle indagini relative al vilipendio del cadavere di Pamela Genini. L’attività è finalizzata alla ricerca della parte della salma ad oggi non rinvenuta e interesserà alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamela Genini, in corso le ricerche della testa in aree rurali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pamela Genini, le ricerche di Francesco Dolci. Il testimone: «Telefonate dopo il vilipendio» Sullo stesso argomento Profanazione del cadavere di Pamela Genini, le ricerche della testa proseguono: risentito l'ex fidanzatoContinua la ricerca dei resti di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dal fidanzato, trafugati dal cimitero dov'era... Pamela Genini, trafugato il cadavere della ragazza: portata via la testaIl cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato... Salma mutilata di Pamela Genini: Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e violazione di sepolcro. In corso perquisizione dei Carabinieri nella sua abitazione. Da stamattina l’uomo sentito da pm e militari. Questa sera c'è #chilhavisto? bit.ly/3Pcj x.com Pamela Genini, in corso le ricerche della testa del corpo in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e il cui ... lapresse.it Pamela Genini, il mistero si infittisce: soldi, cassette segrete e le accuse di Francesco DolciIndagini sul caso Pamela Genini tra misteri, denaro, testimonianze e dichiarazioni di Francesco Dolci, mentre emergono dettagli. blitzquotidiano.it