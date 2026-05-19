Pamela Genini i carabinieri cercano la testa della 29enne nelle aree rurali di proprietà dell’ex Francesco Dolci
Le forze dell'ordine stanno setacciando le zone rurali di proprietà di un uomo coinvolto nel caso di Pamela Genini, la donna di 29 anni scomparsa e uccisa a ottobre. Sono in corso ricerche per recuperare il corpo della vittima, dopo che il suo ex fidanzato è stato trovato morto nel cimitero di Strozza. La vicenda ha lasciato ancora molte domande senza risposta per i familiari della vittima. I controlli sono concentrati in specifiche zone di campagna appartenenti all’uomo.
Non c’è ancora pace per i familiari di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 14 ottobre dall’ex fidanzato, Gianluca Soncin, il cui cadavere è stato vilipeso nella tomba del cimitero di Strozza. Per questo reato è indagato dalla procura di Bergamo Francesco Dolci, ex della giovane e suo amico. Da questa mattina i carabinieri di Bergamo hanno avviato le ricerche della testa della giovane che è stata trafugata dalla bara: le ricerche si concentrano nelle aree rurali che fanno parte della proprietà di Dolci a Sant’Omobono Terme. In azione, oltre ai militari dell’arma, anche le unità cinofile di Firenze, che operano grazie a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Bergamo, che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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