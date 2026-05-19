Pamela Genini i carabinieri cercano la testa della 29enne nelle aree rurali di proprietà dell’ex Francesco Dolci

Le forze dell'ordine stanno setacciando le zone rurali di proprietà di un uomo coinvolto nel caso di Pamela Genini, la donna di 29 anni scomparsa e uccisa a ottobre. Sono in corso ricerche per recuperare il corpo della vittima, dopo che il suo ex fidanzato è stato trovato morto nel cimitero di Strozza. La vicenda ha lasciato ancora molte domande senza risposta per i familiari della vittima. I controlli sono concentrati in specifiche zone di campagna appartenenti all’uomo.

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