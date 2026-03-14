Pallamano Tappa chiave per Casalgrande | sbancare Nuoro significa playoff

La Casalgrande Padana si prepara a sfidare Nuoro in una partita determinante per la qualificazione ai playoff di pallamano. Le biancorosse, attualmente con 16 punti, cercano di ottenere un risultato positivo dopo aver conquistato due vittorie consecutive. La sfida rappresenta un momento cruciale nel cammino della squadra verso la fase successiva della stagione.

Tappa chiave per la Casalgrande Padana (16) in chiave playoff. Le biancorosse, dopo 2 successi di fila, tornano in campo dopo la sosta della nazionale per le qualificazioni europee facendo visita alle 18 a Nuoro (14), ottava e punto di riferimento per accedere ai playoff scudetto: in caso di vittoria, per Franco e compagne la post season si avvicinerebbe decisamente, viceversa ci sarà da lottare ancora, non senza fatica. In un torneo tanto equilibrato occhio al risultato degli scontri diretti: il match d’andata finì col successo sardo per 28-24. "Le nostre avversarie vantano un organico solido e ben strutturato. Dovremo fare attenzione soprattutto ai terzini, che al PalaKeope ci hanno dimostrato di poter far male" spiega Charity Iyamu, miglior marcatrice stagionale delle ceramiche, reduce dalla parentesi azzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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