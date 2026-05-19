Pallacanestro Jesi rilancia e conferma Sorgentone
La squadra di pallacanestro di Jesi ha annunciato il rinnovo del contratto con il giocatore Sorgentone. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha sottolineato la volontà di mantenere in rosa un atleta che ha contribuito con la sua esperienza alla squadra. La conferma arriva in un momento in cui si cerca di rafforzare il roster per la nuova stagione. Il giocatore, che ha già disputato diverse partite con la maglia di Jesi, continuerà a vestire la casacca biancorossa.
L’esperienza, il carisma e honi soit chi pensa che con l’età possano venir meno stimoli e desideri ‘proibiti’. La mai sopita voglia di vincere di Domenico Sorgentone. Il lusinghiero risultato sportivo (squadra rifatta per otto undicesimi, avversari e categoria tutte da scoprire, alzi la mano chi avrebbe scommesso su un piazzamento tra le prime otto) - della stagione appena conclusa da matricolaguastafeste nella quarta serie nazionale. Il feeling consolidato e rinsaldato – un deja vu, inizio anni 2000, le scalee del PalaTriccoli per gara2 vs la Mens Sana di inizio mese - lo zoccolo duro della curva, fedele compagno di viaggio degli ultimi tre campionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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