Pallacanestro Jesi rilancia e conferma Sorgentone

La squadra di pallacanestro di Jesi ha annunciato il rinnovo del contratto con il giocatore Sorgentone. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha sottolineato la volontà di mantenere in rosa un atleta che ha contribuito con la sua esperienza alla squadra. La conferma arriva in un momento in cui si cerca di rafforzare il roster per la nuova stagione. Il giocatore, che ha già disputato diverse partite con la maglia di Jesi, continuerà a vestire la casacca biancorossa.

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