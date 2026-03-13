la pallacanestro jesi attende pescara pensando ai playoff

La Pallacanestro Jesi si prepara per la prossima sfida, mentre Pescara guarda ai playoff con obiettivi già definiti. La squadra di Jesi sta affrontando le ultime gare della stagione regolare, concentrandosi sul rendimento in campo. Nel frattempo, i giocatori di Pescara si allenano con l’obiettivo di arrivare in forma per le partite decisive. Le due formazioni sono in attesa di conoscere i loro prossimi avversari.

Avviso ai naviganti, in particolare il gruppo di nostalgici sognatoriirriducibili tifosi che non hanno mai smesso di crederci: a Jesi c'è una squadra di pallacanestro sul punto di intraprendere l'impervio cammino dei verdetti senza requie e senza appello chiamati playoff (qui, doverosa parentesi, molto prosaicamente si parla di classifiche e di statistiche, di Baskin e di pallacanestro inclusiva, argomento che in casa Pallacanestro Jesi viene curato coltivato e, perché no, vezzeggiato altrettanta passione si parlerà il prossimo 27 marzo all'Hotel Federico II nel corso della serata 'diverso a chi?' convegno sulle potenzialità della diversità). I playoff, dunque, certi, certissimi anzi.

