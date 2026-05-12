B interregionale nulla hanno potuto i ragazzi di Sorgentone contro l’invincibile armata di Siena Lupo benedice la stagione di Jesi | Non si è tirato indietro nessuno

Nel campionato interregionale, i giovani di Sorgentone hanno affrontato una squadra di Siena che si è dimostrata impenetrabile. La stagione di Jesi viene celebrata dal commentatore noto come “Lupo”, che sottolinea come nessuno dei suoi abbiano mostrato esitazioni durante le gare. Al termine di ogni match, i tifosi intonano il coro “c’è solo un capitano”, un rito che si ripete da anni.

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Alla fine di ogni partita, puntuale sale il coro dei tifosi ‘c’e solo un capitano’ . E’ passato un secolo, sembra quasi ieri. "E’ sempre un piacere sentirli, loro hanno un buon ricordo di me, io un ottimo ricordo di loro" conferma Alberto Lupo Rossini, General Manager della Pallacanestro Jesi. Gara2 di play off contro l’invincibile armata Mens Sana ha mandato tutti in vacanza: da 1 a 10 un voto alla stagione. "Per il risultato 8, per le difficoltà incontrate a livello di infortuni 10". Voto alla squadra. "8. Nessuno che si sia tirato indietro, a parte i cinque di Jesi gli altri venivano da fuori tutti si sono identificati con la maglia e creato grande feeling con ambiente e tifosi ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - B interregionale, nulla hanno potuto i ragazzi di Sorgentone contro l’invincibile armata di Siena. "Lupo» benedice la stagione di Jesi: "Non si è tirato indietro nessuno» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I ragazzi di coach Sorgentone contro l’ultima in classificaOttava giornata di ritorno in serie B Interregionale con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi entrambe in campo domenica alle ore 18 e con lo... I ragazzi di Sorgentone e la Goldengas pensano ai playoffSi gioca prima di Pasqua o, meglio, le nostre scendono in campo prima di Pasqua in serie B Interregionale girone D, dove si va in campo per la...