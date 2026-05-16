Catanzaro-Palermo domenica 17 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 20:00, allo stadio Ceravolo, si gioca l’incontro tra Catanzaro e Palermo, valido per l’andata delle semifinali playoff di Serie B. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare un risultato favorevole in vista del ritorno. Le formazioni ufficiali e le quote sono state comunicate, e i pronostici si concentrano sulla possibilità di un match equilibrato.

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Il Catanzaro ospita il Palermo al Ceravolo nell’andata delle semifinali playoff di Serie B, consapevole dell’importanza di una vittoria nel primo atto davanti ai propri tifosi per sperare nel passaggio del turno. I calabresi hanno disputato un campionato straordinario chiudendo al quinto posto in classifica, e qualche giorno fa hanno poi superato il primo turno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Catanzaro-Palermo (domenica 17 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie B - Palermo, Catanzaro e Modena ai playoff. Giochi aperti per la promozione diretta Sullo stesso argomento Catanzaro-Modena (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì comincia il turno infrasettimanale di serie B e, tra le sfide in programma, c’è anche quella del Nicola Ceravolo fra Catanzaro e Modena. Questa domenica per me: Ore 12 Genoa Milan ( primo psicodramma ) Finale tennis ore 17 Ore 20 Catanzaro Palermo ( secondo psicodramma ) Ore 21:30 finale di amici x.com Catanzaro beat Avellino 3-0 and qualify to the semi-finals against Palermo reddit Catanzaro-Palermo, il pronostico: il Sud sogna un posto in Serie APronostico Catanzaro-Palermo quote statistiche precedenti andata semifinale playoff Serie B in programma domenica 17 maggio alle 20 ... gazzetta.it Pastore: Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al PalermoIntervistato ai microfoni di Pianeta Serie B, il noto giornalista, Giuseppe Pastore, ha toccato diversi temi riguardanti la Serie B, facendo anche un confronto tra Palermo e Catanzaro, che si affron ... ilovepalermocalcio.com