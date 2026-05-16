Catanzaro-Palermo domenica 17 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 20:00, allo stadio Ceravolo, si gioca l’incontro tra Catanzaro e Palermo, valido per l’andata delle semifinali playoff di Serie B. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare un risultato favorevole in vista del ritorno. Le formazioni ufficiali e le quote sono state comunicate, e i pronostici si concentrano sulla possibilità di un match equilibrato.

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Il Catanzaro ospita il Palermo al Ceravolo nell’andata delle semifinali playoff di Serie B, consapevole dell’importanza di una vittoria nel primo atto davanti ai propri tifosi per sperare nel passaggio del turno. I calabresi hanno disputato un campionato straordinario chiudendo al quinto posto in classifica, e qualche giorno fa hanno poi superato il primo turno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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