Catanzaro-Palermo domenica 17 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:00, il match tra Catanzaro e Palermo si svolgerà allo stadio Ceravolo, valido per l’andata delle semifinali dei playoff di Serie B. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote dei bookmaker indicano una partita equilibrata. I tifosi presenti assisteranno a un confronto che può determinare l’accesso alla finale, con il team di casa che cerca di ottenere un risultato favorevole davanti al proprio pubblico.

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Il Catanzaro ospita il Palermo al Ceravolo nell’andata delle semifinali playoff di Serie B, consapevole dell’importanza di una vittoria nel primo atto davanti ai propri tifosi per sperare nel passaggio del turno. I calabresi hanno disputato un campionato straordinario chiudendo al quinto posto in classifica, e qualche giorno fa hanno poi superato il primo turno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Catanzaro-Palermo (domenica 17 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie B - Palermo, Catanzaro e Modena ai playoff. Giochi aperti per la promozione diretta Sullo stesso argomento Catanzaro-Palermo (domenica 17 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Catanzaro ospita il Palermo al Ceravolo nell’andata delle semifinali playoff di Serie B, consapevole dell’importanza di una vittoria nel primo... Hammarby-Malmo (domenica 17 maggio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiL’Hammarby è il grande favorito per la vittoria del titolo in Allsvenskan, ma dovrà migliorare in maniera significativa perché sopratutto il Sirius... Dunque vediamo un po' sta domenica di sport che mi attende: - ore 14:00 tennis finale doppio - ore 17:00 tennis finale singolo - ore 20:30 calcio semifinale #playoff #Palermo contro il #Catanzaro Penso che mi divertirò!! #sport #SportsLive #tennis #calcio x.com Matchday, again: Catanzaro-Palermo, first leg of the playoff semifinals reddit Diretta Catanzaro Palermo | Streaming video tv: semifinale meridionale (playoff Serie B, oggi 17 maggio 2026)Diretta Catanzaro Palermo streaming video tv, oggi 17 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per i playoff di Serie B. ilsussidiario.net Catanzaro-Palermo oggi nei playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioniDopo aver battuto l'Avellino ai preliminari il Catanzaro si regala un altro derby del sud nella semifinale dei playoff, dove affronterà il Palermo: dove ... fanpage.it