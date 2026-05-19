Palazzo Alliata di Pietratagliata apre la dimora dalla cui torre svettavano i vessilli che diedero il nome alla via Bandiera

Sabato 23 maggio si terrà l'inaugurazione di un nuovo ciclo di aperture straordinarie di Palazzo Alliata di Pietratagliata. La visita sarà guidata dalla principessa Signoretta Alliata Licata di Baucina, che vive ancora nella dimora. La collaborazione tra la Cooperativa Terradamare e la principessa ha portato all'organizzazione di queste visite, che permetteranno di conoscere meglio la storia e l'architettura del palazzo. La dimora si trova in una via intitolata ai vessilli che un tempo svettavano dalla torre del palazzo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui