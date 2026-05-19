Palazzo Alliata di Pietratagliata apre la dimora dalla cui torre svettavano i vessilli che diedero il nome alla via Bandiera
Sabato 23 maggio si terrà l'inaugurazione di un nuovo ciclo di aperture straordinarie di Palazzo Alliata di Pietratagliata. La visita sarà guidata dalla principessa Signoretta Alliata Licata di Baucina, che vive ancora nella dimora. La collaborazione tra la Cooperativa Terradamare e la principessa ha portato all'organizzazione di queste visite, che permetteranno di conoscere meglio la storia e l'architettura del palazzo. La dimora si trova in una via intitolata ai vessilli che un tempo svettavano dalla torre del palazzo.
Sabato 23 maggio si inaugura un nuovo ciclo di aperture straordinarie a Palazzo Alliata di Pietratagliata, nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Terradamare e la principessa Signoretta Alliata Licata di Baucina che condurrà le visite al Palazzo e che abita ancora la dimora insieme alla sua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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