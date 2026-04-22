Palazzo Francavilla apre le porte visite guidate nella dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo
Domenica 26 aprile, dalle 16 alle 20, sarà possibile visitare Palazzo Francavilla, una dimora storica situata di fronte al Teatro Massimo. Le visite guidate permetteranno di esplorare gli interni della residenza nobiliare, aperta al pubblico in questa occasione. L'iniziativa si svolge nell'ambito di un'apertura straordinaria, offrendo l'opportunità di conoscere meglio la storia e l'architettura dell'edificio.
Domenica 26 aprile, dalle 16 alle 20, visite guidate a Palazzo Francavilla, la dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo.Insieme alla cooperativa turistica Terradamare sarà possibile ammirare una delle strutture nobiliari più interessanti del panorama artistico siciliano; il cui.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Porte aperte a Casa Livatino: visite guidate nella dimora del “giudice ragazzino”La dimora di viale Regina Margherita, dove Rosario Livatino visse fino al 21 settembre 1990, giorno del suo assassinio, accoglierà i visitatori con...
Viaggio nel tempo di Palermo a Palazzo Conte Federico: visite serali guidate nella dimoraApertura straordinaria serale di Palazzo Conte Federico: un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Palazzo Francavilla: visite alla dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo; Pums, il comune ottiene un contributo regionale di 20mila euro; Napoli, a Palazzo Petrucci Donne per le Donne con Komen Campania: tra solidarietà, memoria e prevenzione; Il sanvitese Pierpaolo Francavilla riceve il prestigioso Premio Segni di Pace a Roma.
Basket Francavilla 1963. . VILLA CLUB | ST2 - EP9 #chapter9 From "Enotria Vineria" Intervista a Pietro Lisini, giocatore del Basket Francavilla 1963 Conduce Giovanni Scialpi in collaborazione con Marica Gemma e Annachiara Palazzo. - facebook.com facebook