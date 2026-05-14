Pescara è Bandiera Blu per il sesto anno consecutivo | l' Abruzzo conferma i suoi 16 vessilli VIDEO

Pescara ha ottenuto per il sesto anno consecutivo la Bandiera Blu, confermando così il riconoscimento assegnato all’Abruzzo che mantiene i suoi 16 vessilli. Il capoluogo adriatico rimane l’unica località della provincia a sventolare questa certificazione, che quest’anno viene assegnata per un periodo di due anni, più del consueto. La notizia è stata annunciata ufficialmente, e il riconoscimento si aggiunge agli altri vessilli che la regione ha già ricevuto.

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