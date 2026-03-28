Indagine sugli operai pagati 5 euro all'ora | nessun controllo giudiziario per Dama-Paul&Shark e Aspesi

Un’indagine sulla condizione degli operai impiegati con una retribuzione di circa cinque euro all’ora non ha portato a interventi giudiziari contro le aziende coinvolte. Secondo un provvedimento del gip di Milano, non ci sono i requisiti necessari per avviare un controllo giudiziario nei confronti di Dama, la società associata al marchio Paul&Shark, e di Alberto Aspesi &C, accusate dalla Procura di sfruttamento lavorativo.

Dal provvedimento del gip di Milano emerge che "non sussistono i presupposti" per un controllo giudiziario su Dama, la società del marchio Paul&Shark, e sulla Alberto Aspesi &C accusati dalla Procura di sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dama-Paul&Shark, Aspesi e lo sfruttamento dei lavoratori: no al controllo giudiziarioMilano, 28 marzo 2026 – Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha rigettato la richiesta della Procura di sottoporre a controllo giudiziario Dama, società... Leggi anche: Indagato Andrea Dini, imprenditore di Dama (Paul&Shark) e Aspesi: “Caporalato”. Aziende in controllo giudiziario Una selezione di notizie su Indagine sugli operai pagati 5 euro all... Indagine su Dama Spa: Andrea Dini coinvolto in presunto caso di caporalato nella modaIl cognato del presidente Fontana sotto accusa insieme ad altri cinque per sfruttamento di manodopera nella produzione di capi Paul&Shark. laprovinciadivarese.it Giubbotti da 107 euro rivenduti a 1.945. I marchi di moda Paul&Shark e Aspesi sotto accusa: Sfruttamento di operai cinesiMilano, inchiesta per caporalato: sotto controllo giudiziario le aziende Dama e Aspesi. Margini di guadagno dal 95 all’87%. Turni di lavoro dalle 8 alle 22, sette giorni su 7. Imprese cieche e indiff ... msn.com