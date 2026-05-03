Il pagellone dell'Inter campione d'Italia | Chivu è la vera sorpresa Lautaro e Dimarco superstar
L'Inter ha conquistato il 21° Scudetto della sua storia, chiudendo un campionato che ha visto protagonisti diversi protagonisti. Tra le sorprese della stagione, Chivu si è distinto per la sua prestazione al primo colpo, contribuendo a rivitalizzare la squadra. Lautaro Martinez e Federico Dimarco si sono invece confermati come punti fermi, segnando punti fondamentali e attirando l'attenzione per le loro performance.
L'Inter si aggiudica il 21° Scudetto della sua storia dopo un campionato dominata: Chivu sorprende tutti al primo colpo e riaccende un gruppo che sembrava spento, Lautaro e Dimarco superstar. Calhanoglu cecchino infallibile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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