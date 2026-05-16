Classifica Giro d’Italia 2026 | Hindley fa il buco a Pellizzari! Eulalio si difende Vingegaard attento

Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, i corridori si sono trovati di fronte ai ripidi muri marchigiani, tra cui il noto Muro del Ferro. Hindley ha preso il comando, riuscendo a distanziare Pellizzari, mentre Eulalio si è difeso mantenendo il suo ritmo. Vingegaard ha mostrato attenzione e prudenza durante le asperità del percorso. La gara si è svolta tra salite impegnative e strategie di corsa, con i ciclisti che hanno affrontato le difficoltà del tracciato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui