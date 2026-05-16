Classifica Giro d’Italia 2026 | Hindley fa il buco a Pellizzari! Eulalio si difende Vingegaard attento
Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, i corridori si sono trovati di fronte ai ripidi muri marchigiani, tra cui il noto Muro del Ferro. Hindley ha preso il comando, riuscendo a distanziare Pellizzari, mentre Eulalio si è difeso mantenendo il suo ritmo. Vingegaard ha mostrato attenzione e prudenza durante le asperità del percorso. La gara si è svolta tra salite impegnative e strategie di corsa, con i ciclisti che hanno affrontato le difficoltà del tracciato.
L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva i tanto temuti muri marchigiani: il Muro del Ferro (540 metri all’11,1% di pendenza) e il Muro di Capodarco (880 metri al 7,8%) non hanno però stuzzicato la fantasia degli uomini di classifica, che nelle gambe avevano le fatiche profuse ieri sull’esigente salita del Blockhaus. L’arrivo a Fermo era in salita con gli ultimi 3,7 km al 5,7% di pendenza media, dopo aver affrontato il durissimo Muro di via Reputolo (punte al 22% di pendenza massima). Gli animi tra i big si sono accesi nell’ultimo chilometro, quando Afonso Eulalio ha tentato una sortita in maglia rosa ed è stato ben marcato dagli altri pretendenti al podio finale di Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it
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