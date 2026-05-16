Classifica Giro d’Italia 2026 ottava tappa | Hindley fa il buco a Pellizzari! Eulalio si difende Vingegaard guardingo

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, i ciclisti hanno affrontato i saliscendi dei muri marchigiani, tra cui il Muro del Ferro. Durante la corsa, Hindley ha aumentato il ritmo e si è staccato da Pellizzari, che ha cercato di reagire senza successo. Eulalio si è mantenuto in gruppo, difendendosi dagli attacchi, mentre Vingegaard ha mantenuto un comportamento prudente, rimanendo nelle posizioni di testa senza lanciare attacchi. La tappa si è conclusa con Hindley in fuga e gli altri ancora in lotta per le posizioni.

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L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva i tanto temuti muri marchigiani: il Muro del Ferro (540 metri all’11,1% di pendenza) e il Muro di Capodarco (880 metri al 7,8%) non hanno però stuzzicato la fantasia degli uomini di classifica, che nelle gambe avevano le fatiche profuse ieri sull’esigente salita del Blockhaus. L’arrivo a Fermo era in salita con gli ultimi 3,7 km al 5,7% di pendenza media, dopo aver affrontato il durissimo Muro di via Reputolo (punte al 22% di pendenza massima). Gli animi tra i big si sono accesi nell’ultimo chilometro, quando Afonso Eulalio ha tentato una sortita in maglia rosa ed è stato ben marcato dagli altri pretendenti al podio finale di Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

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