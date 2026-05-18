Monza-Juve Stabia martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Brianzoli con 2 risultati su 3 a disposizione
Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:00 si giocherà la sfida tra Monza e Juve Stabia, valida per il ritorno della semifinale. Dopo il pareggio per 2 a 2 nell’andata, il Monza ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno. La squadra brianzola, guidata dall’allenatore Bianco, cerca di mantenere il vantaggio accumulato in casa, mentre la Juve Stabia si presenta con l’obiettivo di sfruttare ogni occasione per ribaltare la situazione. Le formazioni e le quote sono state rese note, con i convocati ufficiali.
Dopo il pirotecnico ed emozionante 2 a 2 dell’andata, il Monza di Bianco deve difendere il vantaggio della migliore classifica e il fattore campo contro l’arrembante Juve Stabia. I brianzoli hanno rischiato e non poco al Menti contro una squadra che per 70 minuti ha annichilito l’avversario andando in doppio vantaggio con i gol di Mosti e Okoro. Il finale è stato pieno di veleni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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