Cutrone regala al Monza la finale dei playoff di Serie B | Juve Stabia battuta 2-1

Nel match decisivo dei playoff di Serie B, il Monza si è qualificato per la finale grazie a una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali. La squadra ha battuto la Juve Stabia con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con il risultato che ha permesso al Monza di ottenere la qualificazione, grazie ai gol segnati da Cutrone nel finale. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui