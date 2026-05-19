Cutrone regala al Monza la finale dei playoff di Serie B | Juve Stabia battuta 2-1
Nel match decisivo dei playoff di Serie B, il Monza si è qualificato per la finale grazie a una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali. La squadra ha battuto la Juve Stabia con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con il risultato che ha permesso al Monza di ottenere la qualificazione, grazie ai gol segnati da Cutrone nel finale. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio.
Una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali ha regalato al Monza la finale dei play-off di Serie B. La squadra di Paolo Bianco si giocherà la promozione con la vincente tra Catanzaro e Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro sono le semifinali dei playoff di Serie B: calendario e tabelloneDefinite le semifinali dei playoff di Serie B: la Juve Stabia ha eliminato il Modena, il Catanzaro ha travolto l'Avellino.
Dove vedere Juve Stabia-Monza oggi in TV e streaming: orario e formazioni dei playoff di Serie BJuve Stabia-Monza è l'andata della semifinale playoff che si gioca oggi alle 20, ritorno previsto allo stesso orario il 19 maggio.
SERIE B, SEMIFINALI PLAYOFF: SI PARTE CON JUVE STABIA-MONZA Di Redazione ForzaPalermo.it Dopo qualche giorno di pausa e un turno preliminare ricco di sorprese e tante conferme, si riparte quest'oggi con le semifinali di andata di questi playoff pr facebook
Monza-Juve Stabia LIVE, le formazioni ufficiali: Petagna e Colpani contro Mosti. Out CutroneMonza e JuveStabia si giocano il tutto per tutto per conquistare la finale dei playoff della Serie B 2025/2026 dove affronteranno la vincente di Palermo-Catanzaro. All'U-Power Stadium si parte dal ris ... calciomercato.com
Il Monza piega la Juve Stabia e vola in finale playoff di Serie B2-1 alla Juve Stabia firmato da una doppietta di Cutrone, il Monza vola in finale playoff di Serie B 2025/2026 ... italpress.com