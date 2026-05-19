Cutrone regala al Monza la finale dei playoff di Serie B | Juve Stabia battuta 2-1

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match decisivo dei playoff di Serie B, il Monza si è qualificato per la finale grazie a una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali. La squadra ha battuto la Juve Stabia con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con il risultato che ha permesso al Monza di ottenere la qualificazione, grazie ai gol segnati da Cutrone nel finale. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio.

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Una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali ha regalato al Monza la finale dei play-off di Serie B. La squadra di Paolo Bianco si giocherà la promozione con la vincente tra Catanzaro e Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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