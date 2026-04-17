Pagamento Assegno Unico ad aprile 2026 | date di accredito Inps e i nuovi importi in base all'ISEE

A aprile 2026, l’Inps ha programmato gli accrediti dell’assegno unico, con pagamenti previsti tra il 20 e il 21 aprile per le famiglie con importi invariati rispetto a marzo. Per coloro che hanno subito variazioni o per i nuovi beneficiari, i bonifici saranno effettuati negli ultimi giorni del mese. I nuovi importi sono calcolati in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 20 e il 21 aprile 2026 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a marzo, negli ultimi giorni di aprile ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo che impatto ha il nuovo metodo di calcolo dell’Isee sugli importi dell’Auu.🔗 Leggi su Fanpage.it

ASSEGNO UNICO MARZO 2026: Date Pagamento INPS e Nuovi Importi AUU

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