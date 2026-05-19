padre e figlio picchiati dopo un diverbio in strada

Un episodio di violenza si è verificato a Scandicci, nei pressi di Firenze, dove un padre e suo figlio sono stati aggrediti mentre tentavano di attraversare la strada. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati colpiti durante un diverbio con altri soggetti. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio del 19 maggio 2026 e, al momento, non ci sono dettagli sulle motivazioni che hanno scatenato la lite o sulla dinamica esatta dell'accaduto.

Scandicci (Firenze), 19 maggio 2026 – Sono stati picchiati mentre cercavano di attraversare la strada. È successo la sera di lunedì 18 maggio in via Acciaiolo. Padre e figlio di Scandicci, 61 e 29 anni, si sono trovati a tu per tu con altre due persone che transitavano su uno scooter. Sono i carabinieri della compagnia di Scandicci ora a cercare di capire quale sia il motivo che ha scatenato la lite e la violenza. L’allarme al 112 è stato lanciato dai residenti, affacciatisi alla finestra dopo aver sentito le urla della furiosa lite in atto e la richiesta d’aiuto dei due aggrediti. Una volta arrivati in via Acciaiolo, i militari hanno preso contatto con padre e figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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