Scontro tra studenti a Forlì | lite in strada e pugno per due giovanissimi già sospesi da scuola dopo un acceso diverbio in classe

Due studenti sospesi da scuola si sono incontrati a Forlì e hanno litigato violentemente in strada, richiedendo l'intervento dei soccorsi L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Scontro tra un treno e un bus nel Viterbese: 5 feriti, tra cui alcuni studenti; Scontro tra pullman e treno al passaggio a livello, diversi studenti feriti; Scontro tra treno e bus nel Viterbese, feriti studenti; Incidente tra bus di studenti e treno a Soriano nel Cimino, due feriti in ospedale | FOTO e VIDEO.

Scontro tra treno e bus con studenti nel Viterbese: feriti e caos al passaggio a livello, linea sospesaIncidente tra treno e bus con studenti nel Viterbese: 5 feriti, traffico in tilt e indagini sul passaggio a livello senza barriere. msn.com

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