Lite in condominio padre e figlio presi a schiaffi e picchiati con un' asta | coppia a giudizio

Una discussione tra condomini avvenuta lo scorso 6 maggio 2024 si è trasformata in un episodio di violenza, con un padre e suo figlio coinvolti. Secondo le accuse, i due sono stati colpiti con schiaffi e con un’asta durante il diverbio. La coppia coinvolta dovrà comparire davanti al giudice per rispondere di lesioni personali aggravate. La vicenda si è svolta in un condominio di una zona residenziale.

Una banale discussione su questioni condominiali è degenerata in violenza lo scorso 6 maggio 2024, portando due residenti di origine sudamericana, a dover rispondere di lesioni personali aggravate.La Procura della Repubblica di Perugia accusa una donna venezuelana di 29 anni e il suo compagno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Striano, lite familiare finisce nel sangue: padre accoltella il figlio Spari in una casa di corte. Padre e figlio feriti nella lite per i parcheggiOtto colpi con una pistola automatica contro un padre e figlio, rispettivamente di 50 e 26 anni, entrambi residenti nel Pavese. Aggiornamenti e dibattiti Lite tra coniugi con sputi e insulti in un condominio, intervento delle forze dell’ordineUna coppia di coniugi sessantenni - lui pensionato, lei casalinga - ha dato vita ad una lite in famiglia in un’abitazione di un condominio non molto distante dal tribunale di Agrigento ... grandangoloagrigento.it LITE FAMILIARE Omicidio Sciorilli, fermato il padre: Lite familiare degenerataÈ stato fermato il padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto nel garage del condominio in cui viveva a Vasto ... statoquotidiano.it