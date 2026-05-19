Padre e figlio aggrediti e presi a pugni da due giovanissimi | polso rotto entrambi all' ospedale

Nella serata di lunedì 18 maggio, intorno alle 21, un episodio di violenza si è verificato in via dell'Acciaiolo a Scandicci. Un padre e suo figlio sono stati coinvolti in un diverbio culminato in un'aggressione da parte di due giovani. Durante l'alterco, sono stati colpiti con pugni e uno dei due ha riportato la frattura di un polso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

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