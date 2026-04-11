Rapinato e aggredito con calci e pugni in stazione arrestati due giovanissimi

Due giovani di 18 e 19 anni, provenienti rispettivamente dall’Egitto e dalla Tunisia, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di aver compiuto una rapina violenta nella stazione di Brignole l’11 marzo. Durante il fatto, uno dei due è stato picchiato con calci e pugni prima di essere derubato. Gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno portato all’arresto dei giovani, ritenuti responsabili dell’episodio.

La polizia ha arrestato due ragazzi, di 18 e 19 anni, originari dell’Egitto e della Tunisia, accusati di essere i responsabili di una violenta rapina commessa lo scorso 11 marzo nella stazione di Brignole.Le indagini hanno ricostruito la dinamica del crimine che ha visto vittima un 24enne. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Rapinato alla fermata del Minimetrò: aggredito con un pugnoSerata di paura per un giovane di origine sudamericana che giovedì è stato rapinato mentre si trovava alla fermata del Minimetrò di Case Bruciate. L’episodio si è verificato poco prima della chiusura ... corrieredellumbria.it

Firenze, colpito alla testa con un tubo e rapinato: fermati due uominiRapina violenta nella notte del 20 marzo in via della Spada, a Firenze: un turista americano di 22 anni è stato aggredito e derubato. Nella giornata del 24 marzo, la Polizia di Stato di Firenze ha pro ... 055firenze.it

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