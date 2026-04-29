Due ciclisti aggrediti da un’automobilista in strada uno picchiato con calci e pugni

Due ciclisti sono stati aggrediti in strada da un automobilista a Latina. Uno dei due è stato colpito con calci e pugni, mentre entrambi hanno riportato lesioni. L’uomo che si trovava alla guida dell’auto è stato denunciato per lesioni personali, minacce e danneggiamento. L’episodio si è verificato nel contesto di un’aggressione che ha coinvolto i due ciclisti mentre percorrevano la strada.

Lesioni personali, minacce e danneggiamento: questi i reati per i quali è stato denunciato un uomo a Latina accusato di una aggressione nei confronti di due ciclisti.I fatti risalgono alla mattina dello scorso lunedì 27 aprile quando la squadra volante è intervenuta nei pressi di Capoportiere.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggredito da tre coetanei, 15enne picchiato con calci e pugni In due senza biglietto: capitreno aggrediti, poi calci e pugni anche ai poliziottiNessun biglietto, nessuna intenzione di pagare e, una volta scoperti, una reazione violenta e fuori controllo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Latina: violenza gratuita contro due ciclisti, aggrediti da un automobilista; Malori alla Granfondo di Torino, morti due ciclisti: arresto cardiaco ?nella parte finale della corsa; UN CICLISTA INVESTITO VOLONTARIAMENTE E UN ALTRO AGGREDITO DA UN AUTOMOBILISTA; Investe un ciclista e aggredisce l’amico: caccia al pirata della strada. Latina, aggredisce due ciclisti e danneggia una bici: denunciatoAggredisce due ciclisti, li minaccia e danneggia una bicicletta: un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Latina con l’accusa di lesioni personali, minacce e danneggiamento. L’episodio si è ... radioluna.it Aggredisce un ciclista e scappa, caccia all'automobilista violentoL'uomo ha inveito contro i due in bicicletta perché viaggiavano fuori dalla pista ciclopedonale, poi si è fermato per colpirli. Uno ricoverato, interviene la Polizia ... latinaoggi.eu #Ciclismo, Nei primi dieci della Liegi -Bastogne-Liegi 2026 ci sono ben due ciclisti italiani. Ottavo ha chiuso Christian #Scaroni e decimo Filippo #Zana. La gara è stata vinta da Tadej #Pogacar, al quarto successo in carriera, il terzo consecutivo. - facebook.com facebook Due incidenti con ciclisti a Montecchio Maggiore: un motociclista fugge ma viene identificato. #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inprimopiano x.com