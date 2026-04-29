Due ciclisti aggrediti da un’automobilista in strada uno picchiato con calci e pugni

Da latinatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ciclisti sono stati aggrediti in strada da un automobilista a Latina. Uno dei due è stato colpito con calci e pugni, mentre entrambi hanno riportato lesioni. L’uomo che si trovava alla guida dell’auto è stato denunciato per lesioni personali, minacce e danneggiamento. L’episodio si è verificato nel contesto di un’aggressione che ha coinvolto i due ciclisti mentre percorrevano la strada.

Lesioni personali, minacce e danneggiamento: questi i reati per i quali è stato denunciato un uomo a Latina accusato di una aggressione nei confronti di due ciclisti.I fatti risalgono alla mattina dello scorso lunedì 27 aprile quando la squadra volante è intervenuta nei  pressi di Capoportiere.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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In due senza biglietto: capitreno aggrediti, poi calci e pugni anche ai poliziottiNessun biglietto, nessuna intenzione di pagare e, una volta scoperti, una reazione violenta e fuori controllo.

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